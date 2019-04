Palermo, una raccolta di liriche e un dvd sull'Addaura per raccontare la poetica di Stefano Lo Cicero

Per conoscere la poetica di Stefano Lo Cicero basta analizzare due delle opere create dallo stesso: la raccolta di liriche "Segmenti memoriali" e il recente dvd "Addaura - Immagini, Musiche, Parole".

L’Associazione Culturale “Ottagono Letterario”, lo scorso martedì, ha presentato l’opera e la poetica dell'artista palermitano prendendo in disamina prima, alcune sue poesie contenute in una raccolta, edita da Thule, il cui titolo, "Segmenti memoriali", evoca il susseguirsi dei vari momenti di sensazioni e di urgenze creative dell’artista, scandite in un lasso di tempo che va dall’anno 1953 fino al 2014 e dopo, il dvd "Addaura - Immagini, Musiche, Parole".

L’artista in quest'ultimo caso, attraverso le immagini, ha voluto celebrare il litorale dell’Addaura, luogo che ha ispirato la sua poliedrica attività artistica.

Stefano Lo Cicero è infatti un artista a 360°, le sue creazioni vanno dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla comostruttura, dalla poesia al canto e alla musica.

Tra i relatori, Giuseppe Bagnasco e Marcello Scurria. Durante l’incontro sono state proiettate alcune immagini del dvd e sono state lette alcune poesie dallo stesso artista e da Lilli Rizzo Del Bosco.

