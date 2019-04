I siti culturali gestiti dal Comune di Palermo aperti per le prossime festività: tutti gli orari

Turisti e palermitani potranno ammirare alcune bellezze della città anche nei giorni festivi: Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile (festa della Liberazione) e il primo maggio (festa del Lavoro). Almeno per quanto riguarda i siti gestiti dal Comune di Palermo.

Il complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo rimarrà aperto sabato 20 aprile dalle 9 alle 14, domenica di Pasqua dalle 9 alle 14, lunedì dell'Angelo dalle 10 alle 18, per la festa della Liberazione dalle 10 alle 18 e per la festa del Lavoro dalle 10 alle 18.

Rimarrà fruibile al pubblico anche la Galleria d'arte moderna la cui apertura è prevista dalle 9,30 alle 18,30 per il giorno di Pasqua, dalle 9,30 alle 18,30 per Pasquetta, dalle 9,30 alle 18,30 per il 25 aprile e dalle 9,30 alle 18,30 per il primo maggio.

Lo spazio Zac rimarrà aperto a Pasqua dalle 9,30 alle 18,30 e per la festa della Liberazione dalle 9,30 alle 18,30. Prevista la chiusura per Pasquetta e la festa del Lavoro.

I cantieri culturali della Zisa saranno aperti per l'intera giornata di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio. Rimarranno chiusi per Pasquetta.

L'ecomuseo del mare, infine, non prevede aperture durante le prossime festività.

