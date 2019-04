Riapre il Teatro Bellini di Palermo, previsti spettacoli ma non solo

Il Teatro Bellini di Palermo dal prossimo 19 aprile riaprirà al pubblico. A curare la rinascita, oltre alla proprietaria Carla Lo Bianco, i ragazzi della cooperativa turistica Terradamare che già da diversi anni gestisce l'apertura al pubblico di altri monumenti nel centro storico di Palermo.

Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17 e domenica dalle 10 alle 13, sarà possibile ammirare il monumento all'interno del quale, come riporta Aurora Fiorenza in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non si svolgeranno soltanto spettacoli.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE