Palermo, durante i lavori in piazza Papireto riaffiora un antico acquedotto

Un antico acquedotto, nello stupore generale, è riaffiorato dalle viscere della piazza del Capo, a Palermo.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, si tratta di un'imponente opera idraulica sotterranea, passata alla storia come «l'Aquidotto del Maltempo», realizzata nel XVI secolo per prosciugare le paludi del Papireto.

La scoperta è avvenuta a metà marzo, durante gli scavi per gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione di piazza Papireto. Qui le maestranze hanno notato che il sottosuolo custodiva un reperto importante. E così è stata subito informata la Soprintendenza ai Beni culturali che ha avviato un cantiere archeologico parallelo a quello portato avanti dal Comune.

