aspettandoilfestino2019, a Palermo successo per il primo appuntamento

Fedeli, curiosi e turisti hanno preso parte al primo appuntamento di #aspettandoilfestino2019, che si è svolto a Monte Pellegrino.

Gli spettatori hanno assistito, con il sottofondo musicale del Quartetto Mozart, al racconto di Don Gaetano Ceravolo, reggente del Santuario, sulle storie e i misteri di Santa Rosalia.

Durante la serata c'è stato anche il collegamento in diretta da New York con Radio Hofstra University, in studio Josephine Buscaglia Maietta, producer and Radio Host di Sabato Italiano, Mirko Notarangelo, Art Director collaboratore della trasmissione, e Giovanna Auriemma, collaboratrice dell’emittente. Un momento di il coinvolgimento delle comunità di Italiani presenti all’estero, che tralatro contraddistingue questa edizione del Festino.

Presenti anche Adham Darawsha, Assessore alle Culture del Comune di Palermo, Lollo Franco Direttore Artistico e Vincenzo Montanelli Direttore Organizzativo del 395° Festino di Santa Rosalia Palermo.

Il calendario di appuntamenti di #aspettandoilfestino2019, altra novità del 395° Festino di Santa Rosalia ideata da Vincenzo Montanelli e Lollo Franco, proseguirà sabato 27 e domenica 28 aprile all’Oratorio di San Domenico con “L’arte Pittorica e il Culto di Santa Rosalia”, doppio appuntamento a cura di Padre Giuseppe Bucaro.

