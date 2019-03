La Settimana santa di Enna in vetrina a Palermo

La Settimana santa ennese sarà in vetrina a Palermo, il 6 aprile, quando sarà presentata a Palazzo dei Normanni. In 16 vestiranno gli abiti processionali in rappresentanza delle confraternite cittadine.

La conferenza voluta e organizzata dal Collegio dei rettori delle confraternite ennesi con l'amministrazione comunale e alla quale prenderanno parte il presidente della Regione Nello Musumeci, il suo vice Gaetano Armao, l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il vice Roberto Di Mauro, prevede l'intervento di Ignazio Buttitta, professore di Storia delle tradizioni popolari ed Etnologia Euromediterranea all'università di Palermo, presidente del Folkstudio e autore di numerosi studi sui riti e tradizioni in Sicilia.

