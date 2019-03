Mobilità sostenibile e cultura: la GAM di Palermo diventa tappa dei tour di Social Bike

Promuovere la mobilità sostenibile riscoprendo il patrimonio artistico, storico e culturale di Palermo. Da oggi la Galleria d’Arte Moderna della città diventa tappa di eccellenza dei tour di Social Bike.

In questa maniera verrà offerto al pubblico dei residenti e dei turisti un’ulteriore possibilità di fruizione della collezione permanente e delle mostre temporanee.

Da un lato, sono interessati i classici tour che partono dalla vicina Discesa dei Giudici, dall'altro vengono promossi speciali tour in tandem dedicati a non vedenti e ipovedenti. Condotti da operatori abilitati, i tandem percorreranno un itinerario che comprende il centro cittadino, passando per Piazza Politeama, per giungere infine alla GAM.

Durante il percorso sarà possibile effettuare l’esplorazione tattile delle sculture di Benedetto Civiletti che si trovano sulla storica piazza, per poi chiudere con la pregevole selezione di sculture del Museo.

