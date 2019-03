"Dante e il lavoro", a Palermo la lezione del professore Franco Nembrini

Lunedì 11 marzo alle 17 a Palermo all'interno dell'auditorium dell’I.I.S. "Einaudi-Pareto", il professore Franco Nembrini, autore, docente e conoscitore della Divina Commedia terrà una lezione su "Dante e il lavoro".

L’incontro è promosso dalla cooperativa Parsifal nell'ambito del progetto "InterAction. Aumentare le competenze per combattere la dispersione scolastica" (sostenuto da Impresa Sociale con I Bambini e coordinatoda People Help the People), ed è aperto a docenti e studenti di tutte le scuole del territorio.

Durante l’incontro, attraverso la lettura e il commento di alcuni passi della Divina Commedia, l'autore risponderà alla domanda: “È possibile affrontare dignitosamente la fatica del vivere, il lavoro che dobbiamo fare, che è sempre comunque una fatica?”.

Sono previsti interventi di: Giuseppe Labita, Responsabile del progetto “InterAction”, Maria Rita Di Maggio, Dirigente scolastico I.I.S. Einaudi-Pareto, Franco Nembrini, autore, e Giuseppe Lupo, insegnante e referente Centro Culturale Il Sentiero. Modera Elisa Barraco, Responsabile Coop. Parsifal.

