Palermo-Frosinone, i rosa vincono 2-0 e vanno ai play-off ma la curva fischia. La partita minuto per minuto

Il Palermo torna a vincere dopo due sconfitte. Battuto 2-0 il Frosinone al Barbera grazie a una doppietta di Matteo Brunori che vale la qualificazione matematica ai play-off, proprio nel giorno in cui i tifosi della curva nord mettono in atto la propria contestazione per l’intera partita, ma in contrasto con il resto dello stadio

La partita in breve

Il Frosinone, con questa battuta d'arresto è attualmente ai play-out e si giocherà la salvezza all’ultima giornata in casa del Sassuolo. Al 12' pericoloso il Frosinone con un sinistro a giro di Ghedjemis che sfiora il palo alla destra di Audero. Un minuto più tardi occasione per il Palermo con Segre e Pierozzi che quasi si pestano i piedi e sprecano un buon pallone in area. Al 30' ci pensa il capitano rosanero Matteo Brunori a sbloccare il match, su assist di Di Francesco, con un destro da fuori area che si infila nell’angolino basso alla destra di Cerofolini. Nella ripresa dopo 3' il Palermo raddoppia: bella azione con Di Francesco che avanza verso la porta, allarga per Gomes sulla sinistra in area, palla in mezzo per Brunori che con un rasoterra infila Cerofolini. Al 14' Brunori prova a sorprendere il portiere con un tiro da poco oltre il centrocampo destinato all’incrocio, Cerofolini si salva in angolo. Al 22' Audero compie il miracolo respingendo una conclusione di Pecorino lanciato da solo verso la porta.