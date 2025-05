Il giornalismo sportivo è in lutto. E’ morto a 88 anni, a Genova, il giornalista Rai Gianni Vasino, volto noto agli appassionati italiani, soprattutto per i suoi servizi, negli anni '80, per la trasmissione «90 minuto». «Il club si unisce al dolore della famiglia Vasino. Ciao Gianni», il saluto, su «X», del Genoa.