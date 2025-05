Nuove linee del tram a Palermo, ecco le strade coinvolte nei rilievi

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di proroga dell’ordinanza del 15 gennaio di quest'anno che è relativa alla regolamentazione viaria in diverse aree della città. Un provvedimento necessario per consentire l’esecuzione dei rilievi topografici, l’apertura di pozzetti e l’effettuazione di saggi esplorativi su strada. Si tratta di opere e interventi che sono propedeutici alla realizzazione delle nuove linee tramviarie A, B e C.

I lavori prevedono la chiusura al transito veicolare, non contemporanea, delle semicarreggiate o porzioni di carreggiate, attraverso cantieri mobili. Sarà comunque garantita, in qualunque momento, almeno una corsia per ogni senso di marcia, per assicurare il libero transito.

La proroga dell’ordinanza resterà in vigore fino al 14 agosto 2025.