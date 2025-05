Le armi utilizzate per la carneficina di Monreale sono una Beretta e una Colt 911

Una descrizione precisa, compatibile con quella fornita da altri testimoni e ammessa dallo stesso Salvatore Calvario. Lo stesso giovane, appena decritto, viene poi visto, dopo la furiosa scazzottata, prendere il «ferro» dopo essere stato incitato da Acquisto.

Poi la scazzottata, preceduta da colpi di casco e seguita lancio di bottiglie, tavolini e panche in legno. «A quel punto vedevo che quello basso e vestito di scuro, che era quello che aveva iniziato al lite, camminava dall'inizio del vicoletto delle "Absidi" in direzione Bar 365. A quel punto - prosegue il testimone - vedevo che questo stesso soggetto, arrivato al centro della strada, estraeva dalla tracolla che aveva addosso e che pendeva lato destro, una pistola, scarrellava e sparava due colpi in aria. Ricordo che aveva la tracolla perché prima di estrarre la pistola se la sistemava, la posizionava al centro del corpo, e da lì estraeva al pistola. Subito dopo sentivo nuovamente il "Ciccione" (Acquisto, ndr) riferire testuali parole: "Aggrizzaci i supra, sparaci in capu”. Sentendo ciò io mi sono avvicinato al muro, per proteggermi, ma il "nano", iniziava a sparare sulla folla che si trovava vicino al BAR365. In questo frangente ho sentito esplodere 6/7 colpi. Uno di questi colpi hanno colpito un ragazzo alle gambe, che era alla mia destra, sempre vicino al Bar 365».

Ma la violenza continua: «Andrea Miceli veniva colpito ripetutamente con un oggetto mentre era a terra. Dopo un minuto circa ho visto la moto alta, BMW, transitarmi davanti e fermarsi al centro della strada proprio di fronte un ristorante, con a bordo solo un soggetto che non vi so descrivere. Immediatamente dopo, mi transitava davanti un soggetto con un giacchino di colore chiaro, con indosso degli occhiali da vista, magro, capelli scuri, probabilmente aveva anche un po' di barbetta ma di colore chiaro. Questo raggiungeva la moto Bmw che lo stava aspettando e saliva a bordo. Una volta salito a bordo della moto, il passeggero con indosso la giacca chiara, alzandosi in piedi sulla moto si voltava puntando la pistola. Mi sono accovacciato e ho sentito esplodere credo altri 4/5 colpi di arma da fuoco. Dopo che ha esploso questi altri colpi di arma da fuoco, vedevo la moto che si allontanava direzione Palermo».

Nella sparatoria sono stati uccisi, Salvatore Turdo (23 anni), Andrea Miceli (26 anni) e Massimo Pirozzo (26 anni), mentre altri due, un 33enne e un 16enne, sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita.