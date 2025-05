Inseguimento da film nella notte a Palermo, 3 arresti

La polizia di Stato ha arrestato tre giovani, rispettivamente di 21, 23 e 25 anni dopo un lungo inseguimento per le strade di Palermo. I tre, a bordo di una Smart, si sono lanciati in una folle fuga notturna, inseguiti dai poliziotti, a partire da via Duca della Verdura, passando per la Cala e concludendo la marcia in via Magione dove sono stati bloccati dagli agenti. Non appena sono stati fermati hanno cercato di aggredire i poliziotti che hanno dovuto faticare non poco prima di bloccarli. Nel bagagliaio della vettura è stata trovata una borsa contenente numerose confezioni di sostanze dopanti. Uno degli arrestati ha assunto su di sé la responsabilità del possesso delle sostanze sulle quali sono in corso accertamenti. Il giovane alla guida ha detto di essere fuggito perché temeva di avere ritirata la patente perché sarebbe risultato positivo al tasso alcolemico. I tre giovani sono accusati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze anabolizzanti. Il gip ha convalidato l’arresto.