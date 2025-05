L'affondamento del Bayesian, i portelloni rimasti aperti ora serviranno per lo svuotamento VIDEO

«Per svuotare l’imbarcazione i tecnici utilizzeranno alcuni portelloni che erano già aperti». Emergono nuovi dettagli sull’affondamento del Bayesian, il super yacht che la notte del 19 agosto è colato a picco in pochi minuti al largo di Porticello. «Sì - conferma l’avvocato Bellavista, legale del cuoco Ricaldo Thomas, tra le sette vittime - alcuni portelloni sarebbero già aperti. In particolare quelli di prua, che sono stati descritti dai consulenti. Poi, non si sa se c’è quello sopracoperta che è aperto oppure no perché è coperto da un tendalino che gli si è poggiato sopra quindi non sanno se è aperto o meno».

Per comprendere lo stato degli altri portelloni (è possibile che quella maledetta morte altri fosse aperti ma sono poi stati ritrovati chiusi causa smottamento) «serviranno i dati contenuti nelle schede tecniche, che la procura ha già acquisito nei giorni immediatamente successivi all’affondamento - prosegue il legale - lì è descritto tutto quello che è successo: ci sono i video e i dati, che sono ancora al vaglio della procura». Gli avvocati sono già in possesso dei grezzi, «ma l’analisi verrà fatta in un secondo momento e ognuno farà fare la sua. Le immagini sono invece già fruibili e abbiamo chiesto di potere avere tutto il materiale, che ci arriverà ai primi di giugno». I dati grezzi «sono incomprensibili, ci vuole un tecnico».