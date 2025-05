Villa Deliella, avviato l'annullamento del nulla osta rilasciato per l’utilizzo provvisorio a parcheggio

È stato formalmente avviato il procedimento di annullamento del nulla osta rilasciato per l’utilizzo provvisorio a parcheggio dell’area sita in piazza Francesco Crispi, luogo simbolico dove un tempo sorgeva Villa Deliella. Lo comunica l'assessorato alle attività produttive.

La decisione - scrivono dall'assessorato - «è stata adottata alla luce delle violazioni delle norme tecniche di attuazione, ma soprattutto dell’interesse pubblico e culturale che circonda questo sito, riconosciuto non solo dalla cittadinanza ma anche da istituzioni come la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo e la Regione Siciliana, che ha già manifestato il proprio interesse per la realizzazione del Museo Regionale del Liberty. È di fondamentale importanza ricordare e onorare la memoria e la storia della nostra città».

«Non si tratta solo di fermare un parcheggio - ha sottolineato l'assessore Forzinetti -, ma di restituire dignità a un luogo che rappresenta la memoria collettiva della nostra città e le sue ferite. Villa Deliella è il simbolo di un’urbanizzazione che ha sacrificato il valore culturale sull’altare della speculazione edilizia. Adesso si apre finalmente una nuova fase. L’area, già classificata nel vigente piano regolatore come zona destinata ad attrezzature museali e culturali, tornerà al centro di un percorso di riqualificazione che intende coniugare la tutela della memoria storica con un progetto contemporaneo di valorizzazione urbana. Auspico - conclude Forzinetti - che anche i soggetti privati titolari dell’area possano partecipare con spirito costruttivo a questa rinascita, contribuendo a immaginare un futuro che unisca finalità pubbliche e interessi privati nel rispetto del valore simbolico di un sito unico. L'atto di oggi non ha soltanto una semplice rilevanza amministrativa, ma rappresenta un atto di giustizia culturale verso la città e la sua storia».