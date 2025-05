Progetti con la doppia marcia. Altro strano caso a Villa Deliella

Mentre da un lato alcuni uffici del Comune lavoravano per concedere alla Guarena srl il nulla osta all’installazione di un parcheggio a raso per un anno, nello spazio che fu di Villa Deliella, un altro ramo dell’amministrazione esaminava la proposta della società Emmecci - relativa allo stesso sito - del progetto di finanza per un'area di sosta sotterranea e un edificio da esibire a museo del liberty, con un costo complessivo di quasi 54 milioni. Il tutto mentre i vincoli preordinati all'esproprio sono stati lasciati scadere, dopo cinque anni di immobilismo, di fatto liberando l'area. Insomma, sulla strana vicenda dell'ex parcheggio Panno, rivelata dal Giornale di Sicilia, non tutto è ancora chiaro.

Le due vicende si avviano sostanzialmente in contemporanea, alla fine del 2024. Daniele Arena (della Guarena) presenta la richiesta telematica per il nulla osta che fa il suo corso al Suap, mentre l’impresa Emmeci srl il 20 dicembre compulsa una serie di indirizzi del Comune (dal direttore generale agli assessori, dal sindaco al presidente del Consiglio) chiedendo di «essere convocata con urgenza» per conoscere le criticità emerse sullo studio di prefattibilità del parcheggio Croci. Studio che la Emmeci aveva inviato nel luglio precedente agli uffici della Mobilità sostenibile. Silenzio. Nel frattempo, però, l'altra pratica - quella della Guarena - va avanti.