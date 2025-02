Superbonus, che superbeffa: cantieri ormai al termine, ma restano bloccati 300 milioni di euro

La quota, di per sé, è assai leggera e può sembrare anche risibile, perché maturata nell’arco di dodici, lunghissimi mesi. Ma se si considera che nell’anno in questione l’incentivo per l’efficientamento energetico di case, villette e palazzi è stato depotenziato, trovando i rubinetti del credito sempre più chiusi, allora il quadro appare con un’altra luce, soprattutto se si guarda alla meta raggiunta.

Il numero in questione riguarda il rialzo delle opere finanziate con il Superbonus (ex) 110% e concluse in Sicilia da gennaio a dicembre 2024, pari al 5%. A dirlo è l’ultimo report dell’Enea.

Emerge però un dato negativo dalle stime elaborate da Confcommercio Sicilia: appesi allo stesso bonus ormai in via d’estinzione, conta ancora 300 milioni di euro di crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese.

