Sbranato e ucciso dai cani a Bagheria, sparita una gamba

Macabro giallo attorno alla morte dell’anziano sbranato da alcuni cani del vicino. La polizia ieri per tutta la mattinata è tornata nel terreno di proprietà della vittima, Salvatore Maggiore di 84 anni, in contrada Amalfitano, nelle campagne di Bagheria. L’obiettivo era ritrovare buona parte della gamba destra dell’uomo che sembra sia stata staccata con ferocia e portata via dagli animali che lo hanno azzannato e ucciso lunedì mattina.

Un particolare che trapela dalle indagini portate avanti dal commissariato di Bagheria: dagli inquirenti bocche cucite riguardo a questo particolare. L’anziano è stato trovato senza arto e per questo le ricerche, calata la sera di lunedì, erano state sospese. Ma neanche nell’arco della mattinata di ieri gli agenti, che hanno perlustrato l’area di campagna palmo a palmo, sono riusciti a rinvenire questa parte del corpo. Resta quindi un mistero su dove i cani possano aver trasportato e depositato quantomeno i resti della gamba.