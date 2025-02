Truffa del finto poliziotto, denunciato un palermitano: la refurtiva nascosta nel freezer

La polizia di Stato ha denunciato un 31enne palermitano accusato di truffe aggravate ai danni di donne anziane. Tra l’8 e il 9 Gennaio di questo anno ha truffato alcuni anziani con la tecnica del finto poliziotto o carabiniere.

La vittima veniva contattata telefonicamente da un interlocutore sconosciuto che, fingendosi in alcuni casi anche appartenente alle forze dell’ordine, la induceva a credere che un proprio familiari fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale. Servivano soldi per evitare il carcere. In casa si presentava una persone che portava via gioielli e denaro consegnati dalla vittima.

Il valore della refurtiva, raccolta nelle tre truffe, oggetto d’indagine, è di 9000 euro in contanti, oltre a vari oggetti preziosi il cui valore è, ancora, da quantificare.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo: in cucina, e precisamente nel freezer, aveva occultato, tra gli alimenti congelati, due involucri avvolti con cellophane trasparente nei quali erano custoditi numerosi monili in oro, oggetti che lo stesso dichiarava essere il provento di tre truffe perpetrate nei giorni scorsi.