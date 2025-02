Ucciso dai cani a Bagheria, vittima aggredita da tre esemplari di razza corso

Tragedia a Bagheria, in contrada Malfitano dove un uomo è morto dopo essere stato aggredito da alcuni cani. Emergono i primi dettagli: sarebbero stati tre i cani di razza corso ad avventarsi sulla vittima. L'uomo si chiamava Salvatore Maggiore, 84 anni ed era residente in via Mondello, a Santa Flavia sempre nel Palermitano. Era il padre di una una consigliera comunale.

«L'amministrazione comunale di Santa Flavia si stringe al dolore della consigliera Adelaide Maggiore per la perdita del padre. Al momento non sappiamo cosa sia successo. Aspettiamo il lavoro degli inquirenti. Al momento stanno indagando e non ci è stato detto nulla. I figli sono accorsi qui perché il padre non rispondeva al telefono e hanno fatto questa macabra scoperta». Lo dice Vincenzo Cannella assessore Comunale di Santa Flavia.

Una nota del Comune di Bagheria aveva dato la notizia dell'accaduto. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia, i carabinieri ed una pattuglia della polizia municipale.