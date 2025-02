Palermo, due studenti aggrediti e rapinati via Maqueda

A Palermo, due studenti sono stati circondati e rapinati in via Maqueda da un gruppo di giovani nordafricani, che hanno sottratto loro i telefoni cellulari.

I residenti della zona, riuniti in un comitato, hanno ripetutamente chiesto un maggior intervento delle forze dell’ordine per monitorare alcuni gruppi di giovani immigrati, particolarmente attivi nelle vicinanze della stazione centrale, area ormai nota per episodi di spaccio e risse.

Le indagini sono in corso e sono condotte dai carabinieri.