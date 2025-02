Nessun riscontro sulla morte Motisi, la polizia indaga ancora

La notizia della morte in una clinica privata di Calì, in Colombia, del boss latitante palermitano Giovanni Motisi perde consistenza: dopo la pubblicazione sul sito del settimanale Gente, la polizia non ha trovato alcun riscontro a quanto scritto dal fotografo sardo Antonello Zappadu.

Lo stesso giornalista è stato ascoltato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ma non ha fornito alcun elemento utile: solo indicazioni generiche sulla clinica in cui Motisi, detto il Pacchione, il grasso, sarebbe stato ricoverato sotto falso nome e però mancano riferimenti sul periodo del ricovero e del decesso. Giovanni Motisi, latitante dal 1998, è stato condannato all’ergastolo per la strage di viale Croce Rossa, in cui, il 6 agosto 1985, furono uccisi il vicequestore Ninni Cassarà e l’agente Roberto Antiochia. Gli accertamenti, fatti dallo Sco in collaborazione con le forze dell’ordine colombiane, non offrono finora alcuna conferma sulla fine del killer prediletto da Totò Riina.