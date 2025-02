Multe e sequestri in due pub nel centro di Palermo

Due pub multati dalla polizia municipale a Palermo in via Mazzini e in via La Lumia e Quintino Sella. In via Mazzini gli agenti sono intervenuti dopo un esposto dei residenti. Al momento del sopralluogo era in corso un evento musicale gestito da un Dj, con la presenza di numerosi avventori. Sebbene il locale fosse autorizzato per l’attività di intrattenimento musicale, i rilievi fonometrici contenuti nella perizia esibita non erano stati effettuati all’interno dell’unità abitativa più vicina al locale, così come prescritto dal regolamento comunale movida.

Il proprietario del locale aveva occupato abusivamente parte della carreggiata con tavoli, sedie, ombrelloni, destinati esclusivamente alla ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita ai tavoli, e annesso intrattenimento musicale, causando gravi problemi per la sicurezza pubblica e per la viabilità. È stata sospesa l’attività di intrattenimento e il titolare è stato multato di 3 mila euro. Il Suap applicherà la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni del locale.