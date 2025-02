Nuovi furti di contatori dell’acqua, disagi per i residenti a Carini: interviene l'Amap

Ancora furti di contatori dell’acqua nel Palermitano. Questa volta i ladri hanno colpito in via Magellano, a Carini, portando via diversi strumenti di misurazione e causando non solo disagi ai residenti dei condomini, ma anche un ingente spreco d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Amap, che hanno provveduto a riparare gli impianti e a ripristinare l’erogazione idrica.

Le indagini sono in corso e affidate ai carabinieri, che stanno cercando di risalire ai responsabili di questi episodi sempre più frequenti nella zona.