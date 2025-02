Carini, ruspe in azione: demolite tre villette abusive sul lungomare

Sul lungomare Cristoforo Colombo di Carini si torna a demolire le villette abusive. Le ruspe sono tornate in azione per abbattere tre immobili, di cui due prefabbricati realizzati su piattaforme in cemento armato.

Alle tre costruzioni, che si trovano al civico 279, accanto all’ex albergo Riva Smeralda, che oggi è un residence, si accede attraverso un cancello posto sulla strada mentre un altro delimita l’insediamento lato mare e consente l’accesso alla spiaggia.

L’intervento di demolizione è l’ultimo di un gruppo di sei demolizioni lungo la fascia costiera ed è stato finanziato con decreti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.