Furto di cavi di rame e fibra ottica a Caltavuturo (Palermo) in contrada Mandra Nuova. A presentare la denuncia è stato un impiegato della ditta Fibercop spa. I ladri hanno portato via decine di metri di fibra ottica e cavi di rame per circa 30 chili dalla linea telefonica in zona.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.