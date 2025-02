Blitz a Palermo, revocato l'arresto per il titolare del parco giochi: ha ammesso l'aggressione

Il Gip del tribunale di Arezzo ha revocato la misura cautelare nei confronti di Salvatore Ruvolo, arrestato nel maxiblitz di martedì a Palermo: si tratta del titolare del parco giochi Bossolandia di viale Campania, nel capoluogo siciliano.

La decisione è del giudice toscano perché Ruvolo, difeso dall’avvocato Anthony De Lisi, era stato sottoposto a fermo mentre si trovava occasionalmente nell’Aretino: per legge la convalida del fermo viene così delegata al magistrato del luogo in cui il provvedimento restrittivo viene eseguito.

Determinante per la revoca della custodia in carcere la confessione (parziale, secondo l’accusa) da parte dell’uomo: Ruvolo ha cioè ammesso di avere malmenato un ladruncolo trovato nella sua struttura ricreativa, di notte, negando però di averlo portato prima alla Kalsa e poi nel rione Pagliarelli e ancora smentendo di essere stato in compagnia di sette familiari, così come emergeva dalle intercettazioni fatte al ladro, Daniele D’Angelo.