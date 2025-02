Usavano il telefono mentre guidavano, ritirate dieci patenti a Carini

Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada fioccano le multe anche a Carini. A due mesi dalle nuove norme in totale sono stati 1310 i verbali elevati dagli agenti della polizia municipale guidati dal comandante, Marco Venuti.

In dieci sono stati sorpresi mentre usavano il cellulare alla guida. Per questo i vigili urbani hanno ritirato le patenti agli automobilisti individuati ed elevato multe per un totale di 2.500 euro, così come previsto dall’articolo 173 del nuovo codice della strada entrato in vigore lo scorso 14 dicembre.

