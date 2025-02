Il maxiblitz di Palermo colpisce anche il ponte della droga costruito tra la Calabria e la Sicilia

L’asse mafia-‘ndrangheta è uno dei punti dell’inchiesta della Dda di Palermo che ieri (11 febbraio 2025) ha portato al fermo e all’arresto di 181 boss, estortori e gregari dei principali mandamenti mafiosi del capoluogo e della provincia. Dalle indagini è emerso che, oltre ad aver stretto una alleanza solida con i cugini calabresi per l’organizzazione del traffico di droga, attraverso Emanuele Cosentino, affiliato al clan di ‘ndrangheta Bellocco, tra gli indagati dei pm palermitani, i boss utilizzerebbero le «competenze informatiche» della mafia calabrese nel dark weeb, per l’acquisto di armi, e nell’uso delle tecnologie necessarie a schermare i cellulari e renderli non intercettabili.

I magistrati hanno infatti accertato che diversi capimafia avevano a disposizione cripto-cellulari attraverso i quali parlavano sia con gli uomini del proprio mandamento che con mafiosi di altre cosche. Nel corso dell’indagine è stata individuata una rete di comunicazione che si avvaleva di utenze riconducibili alla compagnia telefonica spagnola Movistar associate ad Iphone. Le utenze si connettevano alla rete internet, inizialmente, attraverso l’APN (Access Point Name) m2mde.telefonica.com, riconducibile alla tecnologia nota con il nome di «No.1BC».