Mafia, il maxi blitz a Palermo: dal dark web ai cripto cellulari, i nuovi affari dei clan

La mafia compra armi sul dark web. Lo svela l’ultima inchiesta della dda di Palermo che ha portato al fermo e all’arresto di 181 persone. Agli atti anche una conversazione intercettata di Calogero Lo Presti, boss di Porta nuova che dice: «c'è...ci sono...ce n'è di tutti...(..inc..) ci sono...ci sono...conservate sono», dice al suo interlocutore alludendo alle armi.

Intanto grazie a cellulari criptati introdotti in carcere illegalmente, diversi boss detenuti hanno potuto creare vere e proprie chat di gruppo con altri mafiosi, alcuni liberi, altri in cella, per parlare indisturbati di affari. Emerge dall’ultima indagine della Dda di Palermo che ha portato al fermo e all’arresto di 181 mafiosi.

Gli investigatori hanno intercettato due indagati che, quando si sono accorti del malfunzionamento dei loro dispositivi, hanno fatto ricorso a un altro apparecchio ugualmente criptato. Nel cercare di ripristinare il sistema e, quindi, di memorizzare i contatti riservati, hanno finito per rivelare i nominativi dei loro interlocutori dando involontariamente agli inquirenti indicazioni fondamentali.