Mafia, il maxi blitz a Palermo: cosa nostra torna ricca grazie al narcotraffico

E’ il traffico di stupefacenti, per anni affare secondario dei clan, a segnare la svolta economica per Cosa nostra. L’allargamento dei contatti con la «grande distribuzione» è stato possibile grazie al costante accumulo del denaro fatto con il controllo capillare del mercato cittadino realizzato con l’imposizione sistematica, ai venditori al dettaglio, della sostanza da vendere, del pagamento di una

percentuale o anche di un costo fisso mensile scollegato alle entrate. Emerge dall’ultima indagine della Dda di Palermo.

Nonostante gli uomini d’onore di vecchio stampo prendano le distanze dal traffico di droga, non ne disdegnano i guadagni. «Stai attento ah, perché oggi domani, io vedi per 'ste cose non mi ci sono mischiato mai, non ci sono entrato mai, non è che mi voglio andare ad infangare poi con un po' di fanghi», dice il boss Gino Mineo intercettato e aggiunge: «Tu gli dici: 'lascia qualche cosa per... per il paese, per i cristiani, gli dici che hanno di bisogno».