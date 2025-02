In Sicilia crescono le iscrizioni ai licei, cala l’appeal di tecnici e professionali

Di contro, gli istituti tecnici e professionali subiscono una leggera flessione, segno di un cambiamento nelle preferenze degli studenti, che sempre meno vedono questi percorsi come la scelta ideale per il proprio futuro.

Le iscrizioni alle scuole superiori in Sicilia confermano una tendenza ormai consolidata: i licei continuano ad attrarre sempre più studenti, mentre si registra una leggera flessione negli istituti tecnici e professionali. È quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale, all’indomani della chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026, avvenuta il 10 febbraio alle 20.

La crescita delle iscrizioni nei licei non è una novità per la Sicilia, dove ormai più di uno studente su due opta per questo tipo di scuola. La tendenza riflette anche una percezione diffusa secondo cui il liceo garantirebbe maggiori opportunità di proseguire gli studi universitari e accedere a carriere più prestigiose. Tuttavia, questo fenomeno solleva interrogativi sul futuro degli istituti tecnici e professionali, che rimangono fondamentali per la formazione di figure specializzate richieste dal mondo del lavoro.