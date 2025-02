Sea Watch 5, annullato il fermo amministrativo

È stato annullato il fermo amministrativo della nave Sea Watch 5, accusata di non aver chiesto il permesso alle autorità libiche prima di soccorrere persone in pericolo di vita nel settembre 2024, ed è stata sospesa una multa per Aurora, l’assetto veloce della Ong Sea-Watch che nel giugno del 2023 si rifiutò di raggiungere un porto troppo lontano scegliendo di tutelare la sicurezza delle persone soccorse.

«Queste azioni, figlie della dottrina disumana del governo italiano - spiega la Ong - si rivelano per quello che sono: provvedimenti pretestuosi, privi di qualsiasi fondamento giuridico, pensati per scoraggiare, danneggiare e tenere lontane dal Mediterraneo centrale le navi della società civile. Insieme alla prassi dei porti lontani e alla continua criminalizzazione delle Ong, i fermi e le multe servono solo a ostacolare chi salva vite in mare. Ancora una volta abbiamo vinto di fronte alla legge e al diritto. Ancora una volta non ci fermiamo», conclude la Sea Watch.