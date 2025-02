Racket, l'asse mafioso tra Palermo e gli Stati Uniti: cinque le condanne

L’inchiesta riguardava le famiglie mafiose di Partinico, Borgetto e Torretta e i legami di alcuni boss siciliani con quelli d’oltreoceano appartenenti alla famiglia dei Gambino : i siciliani davano consigli sulle strategie da adottare per i taglieggiamenti e facevano pressioni sui familiari in Sicilia affinché le vittime che risiedevano negli Usa pagassero.

Al centro della tranche italiana c'era Francesco Rappa, condannato definitivamente per tre volte per associazione mafiosa, organicamente inserito nei colossali traffici di droga di Cosa nostra tra la Sicilia e gli Usa, fu arrestato negli Stati Uniti dopo essere stato trovato con ottantuno chili di eroina nascosti nella Cadillac con cui era sbarcato dalla nave che lo aveva portato a New York. Uscito di galera dopo aver espiato la pena, Rappa è tornato ai vertici della famiglia mafiosa di Borgetto, continuando a mantenere rapporti con i Gambino di New York, città in cui vive il figlio Gabriele, ritenuto dalle autorità statunitensi affiliato alla cosca mafiosa criminale della Grande Mela.