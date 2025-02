Addiopizzo, un pomeriggio al cinema con le bambine e i bambini della Kalsa

«Molti di loro non erano mai stati al cinema, e la proiezione del film L’Abbaglio è stata l’occasione non solo per scoprire la nuova pellicola di Roberto Andò, interpretata da Ficarra e Picone, ma soprattutto per varcare per la prima volta le porte di una sala cinematografica». A darne notizia è il Comitato AddioPizzo. «Un’esperienza inedita - commentano -, resa possibile grazie alla generosa disponibilità del Cityplex Metropolitan e della 01 Distribution, nonché al sostegno dell’Otto per Mille della Tavola Valdese. Un’opportunità preziosa per i bambini e le bambine della Kalsa».

«La visione del film sul maxi schermo, dopo l’esperienza – per molti nuova – del viaggio in metropolitana, è stata un’occasione per conoscere uno spaccato di storia profondamente radicato nei territori del nostro Paese, ma soprattutto un’opportunità di socialità e condivisione. Un modo per oltrepassare i confini del proprio quartiere, la Kalsa, che è fonte di gioia e orgoglio, ma che talvolta può trasformarsi in un labirinto senza uscita per i giovani che vi crescono e che si trovano a dover convivere con fenomeni di degrado e devianza. In una città in cui le sacche di povertà educativa e di degrado sociale ed economico rappresentano ancora una delle emergenze più gravi, non basta più soltanto accompagnare e sostenere commercianti e imprenditori nella denuncia del pizzo. È indispensabile anche farsi carico della rimozione delle condizioni di miseria che alimentano fenomeni di devianza, illegalità diffusa e criminalità organizzata», scrivono dal comitato AddioPizzo.