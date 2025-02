Maltempo, allerta arancione in Sicilia e Calabria: attesi temporali e forti venti

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione per la Sicilia e la Calabria, in particolare sui settori ionici, per la giornata di sabato 7 febbraio. Previste piogge intense e temporali, con fenomeni più abbondanti nella fascia compresa tra Catania e Messina.

Le condizioni avverse sono determinate dalla combinazione di una circolazione depressiva in risalita dal Nord Africa e di una perturbazione atlantica, che porteranno precipitazioni diffuse e forti venti di scirocco. Le raffiche di burrasca colpiranno le zone meridionali e ioniche, aumentando il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Per la restante parte di Sicilia e Calabria è stata valutata un'allerta gialla.