Sul recente atto vandalico in piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, a Palermo interviene Maurizio Artale. Danneggiato uno dei lampioncini attorno alla statua del sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993. Un gesto che si ripete a pochi giorni dall’ultimo episodio. Maurizio Artale, presidente del Centro di accoglienza Padre Nostro, denuncia l’accaduto e lancia un appello alla comunità affinché non resti in silenzio.