Lavori in autostrada, code chilometriche all'altezza di Bagheria. L'Anas si scusa

«I lavori lungo l’autostrada Catania-Palermo sono necessari e renderanno la percorribilità più sicura». A sostenerlo è l’Anas che interviene con una nota n riferimento ai lavori che hanno preso il via nei giorni scorsi nel tratto che va da Bagheria a Villabate.

I lavori si riferiscono all’adeguamento delle barriere di sicurezza della A19 fra gli svincoli di Bagheria e Villabate. «Sul tratto autostradale - si legge in una nota- si possono registrare code e rallentamenti dovuti all’avvio dei cantieri. Si ribadisce, tuttavia, l’importanza della messa a norma delle barriere di sicurezza che per Anas resta un obiettivo prioritario. Si tratta, infatti, di lavorazioni indifferibili della durata di pochi mesi che puntano a rendere ancor più sicura e più scorrevole l’autostrada con notevoli benefici per l’utenza».

Ieri mattina qualche rallentamento si è verificato anche nei tratti fra Altavilla Milicia e Casteldaccia, quando il traffico è maggiore rispetto agli altri periodi del giorno. Una fila di macchina e lunga circa 5 chilometri che ha spazientito, e non poco, i pendolari. La viabilità è tornata abbastanza fluida nelle prime ore del pomeriggio.