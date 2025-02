Stragi di mafia, cadono le accuse per l'ex ispettore Antonio Federico

L'inchiesta che vedeva coinvolto l'ex ispettore di polizia Antonio Federico, arriva il decreto di archiviazione. A darne notizia i suoi legali Maurizio Miceli e Vito Galbo, dopo aver preso visione dei motivi dell’archiviazione. «Finisce il calvario giudiziario di un servitore dello Stato, l’ex ispettore di polizia Antonio Federico, per cui è stato emanato decreto di archiviazione dal Gip di Caltanissetta, prosciogliendolo dall’accusa di depistaggio aggravato sulle indagini per verificare la presenza di soggetti esterni a Cosa nostra nella fase ideativa ed esecutiva delle stragi di Capaci e di via D’Amelio del 1992», affermano gli avvocati Maurizio Miceli e Vito Galbo.

«Il decreto, nel fare proprie le ragioni del pubblico ministero scolpite nella richiesta di archiviazione - dicono i legali - riconosce come Federico abbia tenuto riserbo per tanto tempo per ragioni legate anche alla tutela dell’incolumità propria e dei suoi cari e alla custodia delle fonti, rivelandole soltanto innanzi alla Procura di Firenze, a distanza di anni, condividendo il proprio ingombrante sapere».