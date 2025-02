Rissa con coltelli e pistola in via Maqueda a Palermo, arriva la denuncia dei residenti

Una violenta rissa tra giovani nordafricani sarebbe scoppiata sabato sera intorno alle 21 in via Maqueda. In particolare nel tratto pedonale tra via Fiume e via Trieste. Secondo quanto segnalato dai residenti del Comitato Uniti per il Quartiere, alcuni dei contendenti sarebbero stati armati di coltelli e di una pistola.

Solo l'intervento della polizia, allertata dagli abitanti della zona, ha posto fine allo scontro, costringendo i partecipanti alla fuga. Nel loro esposto, i residenti hanno chiesto alle forze dell’ordine di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza e di rafforzare la presenza di agenti nel quartiere, da tempo teatro di episodi di violenza.

La tensione in quell’area resta alta: lo scorso 4 luglio, un ventenne è morto in ospedale dopo essere stato ferito durante un’altra rissa. Per quell’omicidio è stato arrestato un somalo di 28 anni, identificato grazie ai filmati della videosorveglianza.