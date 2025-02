Incendio di cavi di rame rubati a Palermo. Questa volta le fiamme che hanno sollevato una coltre di fumo nera che ha allarmato i residenti nei pressi della foce dell’Oreto. I vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme hanno trovato un grosso cumulo di cavi di rame che sono stati incendiati per ripulire il metallo dalla guaina in gomme che lo avvolge.

Ultimamente gli incendi e i sequestri di chili di fili sono stati eseguiti nel territorio di Carini. Nella zona dell’Oreto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito il sequestro e iniziato le indagini per risalire ai ladri e agli incendiari.