Bagheria, i vigili del fuoco salvano un cane caduto in un pozzo. LE FOTO

Attimi di apprensione a Bagheria, in provincia di Palermo, dove un cane è caduto in un pozzo profondo in un terreno situato lungo strada comunale Monaco. L'animale, spaventato e impossibilitato a risalire, è stato notato da alcuni residenti della zona che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento di Brancaccio, specializzati in operazioni di soccorso in ambienti difficili. L’intervento, particolarmente complesso e ha richiesto una manovra di calata controllata per permettere ai soccorritori di raggiungere l’animale in sicurezza.

La prontezza d’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di concludere con successo il salvataggio, evitando conseguenze più gravi.