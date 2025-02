Frane a Corleone, inagibili due palazzine: sgombero per 29 persone

Eventi franosi in contrada San Marco a Corleone: due palazzine sono state giudicate inagibili e ventinove persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Le famiglie sono state accolte in alcune strutture ricettive.

«Le palazzine - ha spiegato il sindaco di Corleone Walter Ra - hanno subito dei movimenti che non pregiudicano la loro stabilità da un punto di vista strutturale. In caso di fenomeni sismici i vigili del fuoco non hanno garantito la stabilità. Per questo si è deciso lo sgombero. Le 29 persone sono state accolte in un primo momento nell’aula consiliare dove qui abbiamo dato un primo sostegno. Abbiamo contattato alcune strutture ricettive che accoglieranno le famiglie».

Walter Rà insieme ai vigili del fuoco sta seguendo e monitorando quanto successo in contrada San Marco.