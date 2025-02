Esplode colpi di pistola contro la casa della sorella a Carini, arrestato

I carabinieri della stazione di Monreale, supportati dal nucleo operativo e radiomobile di Carini, hanno arrestato un palermitano, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizioni, nonché minaccia aggravata.

In particolare, l'uomo a bordo di un’autovettura guidata da una persona non ancora identificata, si è recato a Carini e una volta arrivato davanti all'abitazione della sorella ha richiamato l'attenzione della donna, che è uscita dall'appartamento insieme ai due figli di 18 e 3 anni.

Dopo aver chiesto di poter parlare con il marito della sorella, in quel momento assente in casa, l’indagato ha quindi estratto una pistola a tamburo e ha esploso 5 colpi, 2 dei quali ad altezza uomo, che hanno colpito la finestra del bagno al piano terra e la facciata anteriore della casa. Subito dopo, l’uomo si è allontanato in tutta fretta risalendo a bordo della vettura.