Antigone, Bisagna e Leone: nuovi divieti tengano conto delle criticità delle carceri

Gravi criticità strutturali e sanitarie nel carcere Pagliarelli di Palermo sono state rilevate dall’Associazione Antigone, che monitora le condizioni del sistema penitenziario in Italia. Durante l’ispezione, effettuata il 29 gennaio 2025 dal vice presidente di Antigone Sicilia l’avvocato Francesco Leone, insieme ad altri due osservatori gli avvocati Valentina Russo e Salvatore Cristaldi. Accompagnati dalla direttrice del carcere, Maria Luisa Malato, e dal comandante della polizia penitenziaria, Giuseppe Rizzo, gli osservatori di Antigone hanno riscontrato diverse problematiche che incidono direttamente sulle condizioni di vita dei detenuti e sul rispetto dei loro diritti fondamentali.

«Le gravi criticità strutturali e sanitarie di cui sono afflitte le carceri siciliane rischiano di essere ulteriormente amplificate dalla circolare del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria del 19 novembre scorso che ha introdotto nuove restrizioni sull'accesso, dall’esterno, di viveri e generi di prima necessità. Soprattutto il divieto di consegnare indumenti caldi in pile, appare ingiustamente afflittivo, attesa la situazione delle carceri siciliane che non sono, per lo più, dotate di sistemi di riscaldamento». Lo scrivono il presidente di Antigone Sicilia Giorgio Bisagna e il vicepresidente Francesco Leone.