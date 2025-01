Sequestrato cimitero di auto a Borgo Nuovo a Palermo: scoperte anche tracce di amianto

Amianto, rifiuti di varia natura, refurtiva di un colpo andato a segno nei giorni scorsi e otto automobili bruciate. È quello che si è presentato agli occhi degli agenti della polizia municipale, che ieri pomeriggio hanno ricevuto una telefonata da alcuni residenti di via Centuripe a Borgo Nuovo.

Gli abitanti, allarmati dalle fiamme sprigionate dall’ennesima vettura data in pasto al fuoco, hanno deciso di rivolgersi al comando di via Ugo La Malfa: quando sono arrivati sul posto, i caschi bianchi hanno trovato un enorme campo incolto e abbandonato, trasformato in cimitero per gli scheletri delle automobili, ormai irriconoscibili, probabilmente utilizzate per commettere furti o più semplicemente cavalli di ritorno mai andati a segno.

A colpire gli agenti, però, è stata l’enorme quantità di rifiuti trovati sparsi per il terreno: alcuni bruciati, mischiati a grosse quantità di amianto, e vicini a scatoloni pieni di apparecchi elettronici tra cui molti router (per intenderci gli strumenti presenti in tutte le case che veicolano la linea wifi) e computer.