Un pedone e una ciclista investiti a Palermo, portati in ospedale in codice rosso

Un pedone e una ciclista sono stati investi oggi a Palermo e portati in ospedale in codice rosso. Il primo incidente è avvenuto in piazza Niscemi, dove il pedone è stato travolto da una Citroen C1, guidata da una donna di 56 anni, mentre attraversava, battendo la testa. Il ferito, un senzatetto di 57 anni, aveva trovato riparo nei pressi della villa.

La ciclista di 64 anni è stata investita in piazza Pallavicino da un autobus dell’Amat.

Entrambi i feriti sono stati portati in codice rosso, da ambulanze del 118, all’ospedale Villa Sofia. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.