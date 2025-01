Presunta bancarotta fraudolenta nella gestione delle pasticcerie Alba di Palermo, chieste condanne per gli imputati

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna di tutti gli imputati per la presunta bancarotta fraudolenta delle società che gestiva le pasticcerie Alba in piazza Don Bosco e a Valdesi a Palermo. Al termine della requisitoria il pm Andrea Fusco ha chiesto la condanna di Giuseppe Caronia (6 anni), ex gestore dei locali e un tempo sindacalista della Uil marittimi, padre della deputata regionale Marianna Caronia, e la moglie Susanna Castania (4 anni); Ermelinda Salvia, commercialista ed ex liquidatrice delle due società che gestivano i bar prima del fallimento (4 anni), l’avvocato Marcello Madonia (6 anni), il commercialista Ermelindo Provenzani (5 anni), Filippo Arcara 5 anni, Epifanio Arcara 5 anni (facevano parte della compagine societaria). Giuseppe Tarantino, ex gestore dei locali, e la moglie Giovanna Porcelli avevano già patteggiato.

Le pasticcerie Alba, fra le più note e frequentate a Palermo, sono ora sotto una nuove gestione. L’indagine avrebbe fatto emergere una serie di presunte irregolarità prima nel fallimento della società «N. pasticceria Alba», riconducibile a Tarantino, che nel 2009 aveva acquistato l’azienda, e dei rami d’azienda «Bar Alba srl» e «Pasticceria Alba srl».