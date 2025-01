L'omicidio di Agostino e della moglie: la sentenza della Cassazione sul boss Nino Madonia

Annullamento senza rinvio per l’omicidio di Ida Castelluccio; annullamento con rinvio per l’omicidio di Nino Agostino. Questa la sentenza della Cassazione in merito all’omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che era in stato di gravidanza, avvenuto il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini.

La Procura generale della Cassazione aveva chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per il boss mafioso Antonino Madonia.

Nell’ottobre del 2023 la Corte di Assise di Palermo aveva ribadito l’ergastolo, già inflitto in primo grado dopo il rito abbreviato, per il boss del mandamento di Resuttana detenuto al 41bis, difeso dall’avvocato Vincenzo Giambruno, Alessandro Martorana e Valerio Vianello.