Si è dimesso il direttore generale di Villa Sofia-Cervello Roberto Colletti

Roberto Colletti non è più il manager degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. Dopo settimane di polemiche, legate ai casi di malasanità registrati al pronto soccorso del nosocomio palermitano, il dirigente ha rassegnato le dimissioni al presidente della Regione Renato Schifani.

Le dimissioni dopo la bufera

Colletti era stato nominato a Villa Sofia forte della sponsorizzazione politica di Totò Cuffaro. Le sue dimissioni seguono di pochi giorni quelle del direttore sanitario Aroldo Rizzo. E aprono un delicatissimo Risiko nella sanità. La contestuale nomina di Daniela Faraoni alla guida dell'assessorato regionale rende disponibile anche la poltrona di manager dell'Asp di Palermo.

A questo punto è prevedibile che si apra un'altra fase di trattativa fra i partiti della maggioranza per il sottogoverno nella sanità. La Dc infatti chiederà di poter indicare un altro manager a Palermo ma anche Forza Italia pressa per non perdere la poltrona dell'Asp. Ma c'è pure Fratelli d'Italia che guarda ad almeno una delle postazioni che si sono liberate.